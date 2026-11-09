بخش‌های آنژیوگرافی و فیزیوتراپی بیمارستان پاستور در سفر استاندار به بم، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، برای ساخت بخش آنژیوگرافی بیمارستان پاستور بم با زیر بنای۷۵۰ مترمربع ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

با راه‌اندازی این بخش، اعزام بیماران قلبی نیازمند آنژیوگرافی به مرکز استان صفر شده و ۸۰ بیمار در این بخش خدمت دیافت کرده اند.

بخش فیریوتراپی بیمارستان پاستور نیز با اعتبار ۵ میلیارد تومان و ۷ کابین امروز به بهره‌برداری رسید و با دستگاه‌های روز تجهیز شده است.