رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: سیاست «در‌های باز نوآوری باز» سازمان که از سال ۱۴۰۲ و به دنبال دیدار دست‌اندرکاران با رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ و تأکید ایشان بر «آوردن فناوری به میان مردم» کلید خورده بود، پس از وقفه‌ای ناشی از شرایط جنگ های تحمیلی اخیر، مجدداً از سر گرفته شد.

محمد اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های صلح آمیز صنعت هسته‌ای گفت: اکنون در گام جدید، این حرکت با رویکردی تازه و از آستان‌های مقدس از جمله آستان مقدس عبدالعظیم حسنی آغاز شده و پس از حرم مطهر، در سایر نقاط کشور ادامه خواهد یافت تا طی آن دستاورد‌های متعددی رونمایی شود.

وی در ادامه به رونمایی از گاماسل تحقیقاتی در هفته پژوهش اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌هایی که در این دوره رونمایی خواهد شد، ساخت نخستین «گاماسل تحقیقاتی» توسط محققان داخلی است. این تجهیزات در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی، تعمیق دانش، فهم فناوری و عبور از تحریم‌ها کاربرد اساسی دارد و هدف از ساخت آن، پشتیبانی و تقویت اساتید و پژوهشگران در سراسر کشور برای تولید علم و تقویت نیروی انسانی و پژوهش است.

وی در ادامه به جایگاه ایران در فناوری‌های نوین جهانی اشاره کرد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به لطف مجاهدت‌ها و با تکیه بر میراث گرانبهای شهدا و نگاه ژرف حاکم بر سازمان، هم‌اکنون در بسیاری از حوزه‌های فناوری جزو ۱۰ تا ۱۶ کشور برتر دنیا و در برخی حوزه‌ها حتی جزو دو کشور نخست جهان قرار دارد.

اقای اسلامی افزود: از جمله این حوزه‌های پیشتاز می‌توان به رادیوداروها: به ویژه رادیوداروی آلفا، صنعت هسته‌ای: آب سنگین و چرخه آن، پلاسماپزشکی: کاربرد فناوری پلاسما در حوزه‌های گوناگون اشاره کرد.

اسلامی در ادامه تاکید کرد: این دستاورد‌های علمی و فناوری، حقایقی انکارناپذیر و شعارگونه نیستند که نشان‌دهنده پویایی علمی کشور است. همچنین میانگین سنی جوانان نخبه شاغل در سازمان، حدود ۳۵ سال است که نشانگر اعتماد به نسل جوان، پویایی و انگیزه بالا در پیشبرد اهداف علمی کشور است.