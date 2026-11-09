نشست علمی «امین هنر» با موضوع شعر، داستان و موسیقی در منظومه حکمرانی فرهنگی امام شهید، در موسسه فرهنگی و هنری شهرستان ادب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی‌اصغر عزتی پاک در این نشست گفت: رهبر شهید انقلاب نقش مهمی در شکل گیری روایت ایرانی در ادبیات داستانی ایران امروز داشتند.

عزتی افزود: رهبر شهید انقلاب تاکید داشتند که ادبیات داستانی ایرانی باید بر تقویت هویت ایرانی اسلامی ایرانیان توجه داشته باشد. ایشان جلوه‌ای از ناتوی فرهنگی را ادبیات داستانی فارسی که بر سیاه نمایی توجه و تاکید دارد می‌دانستند.

این نویسنده و داستان نویس ادامه داد: رهبر شهید انقلاب تاکید داشتند ادبیات داستانی ایرانی باید آیینه تمام نمای ایران و ایرانی و قهرمانی‌ها و مقاومت آنها در مقابله با استکبار جهانی با شد؛ و ایشان همچنین بر وجود امید در ادبیات داستانی ایرانی تاکید داشتند.

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