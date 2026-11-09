

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بانوان دوشنبه ۱۸ آبان با برگزاری چهار دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در ورزشگاه شهید کاظمی تهران پرسپولیس با پیروزی یک بر صفر مقابل مهمانش سپاهان اصفهان با ۱۸ امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. تک گل این مسابقه را سمیه اسماعیلی به ثمر رساند.

در ورزشگاه کارگران تهران هم استقلال ۲ بر یک از سد میزبانش آوا گذشت. شقایق روزبهان و سوگند راجی گلزنان استقلال در این مسابقه بودند.

همچنین سنگین ماشین ایستای البرز در کرج مقابل گل گهر سیرجان به تساوی بدون گل رسید و ملوان بندرانزلی بعد از چند هفته ناکامی چهار بر ۲ پالایش گاز ایلام را در انزلی شکست داد و به نخستین برد خود رسید. پالایش هم در انتهای جدول باقی ماند.

دیدار تیم‌های خاتون بم و وارش نوشهر هم به علت حضور تیم خاتون در لیگ قهرمانان زنان آسیا به تعویق افتاد.

در جدول رده بندی پس از پرسپولیس ۱۸ امتیازی، گل گهر سیرجان و استقلال تهران هر کدام با ۱۳ امتیاز رده‌های دوم و سوم را در اختیار دارند.

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان ۲۵ آبان برگزار خواهد شد.