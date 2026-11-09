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هشدارهای بهموقع مدیریت بحران استان و اقدامات پیشگیرانه مانع خسارتهای جانی بارندگی در اصفهان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از جلوگیری از خسارتهای جانی در پی بارندگیهای اخیر با اطلاعرسانی بهموقع، رعایت هشدارهای ایمنی و اجرای اقدامات پیشگیرانه خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ کیلومتر از رودخانههای استان پیش از وقوع سیلاب بازگشایی و لایروبی شد.
منصور شیشهفروش با اشاره به عملکرد ستادهای مدیریت بحران استان و شهرستانها در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: با ابلاغ هشدارهای لازم به مناطق در معرض خطر، همکاری مردم و اجرای اقدامات پیشگیرانه، از بروز خسارتهای جانی در مناطق تحت تأثیر بارندگی جلوگیری شد.
وی افزود: در برخی مناطق غرب استان بیش از ۱۶۸ میلیمتر بارندگی ثبت شد، اما با تخلیه بهموقع ساکنان و عشایر در معرض خطر و رعایت اصول ایمنی، هیچگونه آسیب جانی گزارش نشد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده پیش از وقوع بارندگیهای شدید بیان کرد: بازگشایی و لایروبی بیش از ۵۰ کیلومتر از رودخانهها، بازگشایی دهانه پلها، لایروبی زهکشها و کانالها، رفع موانع مسیرهای شهری، روستایی و جادهها و برطرف کردن نواقص ایمنی پلها از جمله اقدامات پیشگیرانه انجامشده بود.
شیشهفروش ادامه داد: در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر، اقدامات لازم برای حفاظت از دامها و زیرساختها در برابر مخاطراتی همچون صاعقه، طوفان و سیلاب نیز انجام شد.
وی با قدردانی از همکاری مردم، کشاورزان و عشایر و تلاش دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماترسان، فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها، نیروهای انتظامی، هلالاحمر، اورژانس، راهداری و سایر مجموعههای مرتبط تصریح کرد: هماهنگی دستگاهها در اطلاعرسانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در کنترل حوادث ناشی از بارندگیهای اخیر داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین از آغاز ارزیابی خسارتهای ناشی از بارندگی در مناطق غرب و جنوب استان خبر داد و گفت: تیمهای ارزیاب و کارشناسان بیمه در این مناطق مستقر شدهاند و خسارتهای واردشده به راهها، اراضی کشاورزی، معابر و اماکن مسکونی را بررسی میکنند.
وی افزود: شرکتهای بیمه، صندوق حوادث طبیعی ساختمان و صندوق بیمه کشاورزی موظف شدهاند پس از ارزیابی سریع خسارتها، اقدامات لازم را برای جبران آسیبهای وارده انجام دهند.
شیشهفروش تاکید کرد: تیمهای فنی راهداری، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی نیز در مناطق آسیبدیده مستقر شدهاند تا ضمن بررسی خسارتها، برای رفع آسیبها و نواقص ایمنی اقدام کنند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت بارندگی استان در سال زراعی جاری گفت: میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای مهرماه تاکنون به ۴۸ میلیمتر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت افزایش داشته است.