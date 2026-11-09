به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از جلوگیری از خسارت‌های جانی در پی بارندگی‌های اخیر با اطلاع‌رسانی به‌موقع، رعایت هشدار‌های ایمنی و اجرای اقدامات پیشگیرانه خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان پیش از وقوع سیلاب بازگشایی و لایروبی شد.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به عملکرد ستاد‌های مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: با ابلاغ هشدار‌های لازم به مناطق در معرض خطر، همکاری مردم و اجرای اقدامات پیشگیرانه، از بروز خسارت‌های جانی در مناطق تحت تأثیر بارندگی جلوگیری شد.

وی افزود: در برخی مناطق غرب استان بیش از ۱۶۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شد، اما با تخلیه به‌موقع ساکنان و عشایر در معرض خطر و رعایت اصول ایمنی، هیچ‌گونه آسیب جانی گزارش نشد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده پیش از وقوع بارندگی‌های شدید بیان کرد: بازگشایی و لایروبی بیش از ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌ها، بازگشایی دهانه پل‌ها، لایروبی زهکش‌ها و کانال‌ها، رفع موانع مسیر‌های شهری، روستایی و جاده‌ها و برطرف کردن نواقص ایمنی پل‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده بود.

شیشه‌فروش ادامه داد: در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر، اقدامات لازم برای حفاظت از دام‌ها و زیرساخت‌ها در برابر مخاطراتی همچون صاعقه، طوفان و سیلاب نیز انجام شد.

وی با قدردانی از همکاری مردم، کشاورزان و عشایر و تلاش دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدمات‌رسان، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نیرو‌های انتظامی، هلال‌احمر، اورژانس، راهداری و سایر مجموعه‌های مرتبط تصریح کرد: هماهنگی دستگاه‌ها در اطلاع‌رسانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در کنترل حوادث ناشی از بارندگی‌های اخیر داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین از آغاز ارزیابی خسارت‌های ناشی از بارندگی در مناطق غرب و جنوب استان خبر داد و گفت: تیم‌های ارزیاب و کارشناسان بیمه در این مناطق مستقر شده‌اند و خسارت‌های واردشده به راه‌ها، اراضی کشاورزی، معابر و اماکن مسکونی را بررسی می‌کنند.

وی افزود: شرکت‌های بیمه، صندوق حوادث طبیعی ساختمان و صندوق بیمه کشاورزی موظف شده‌اند پس از ارزیابی سریع خسارت‌ها، اقدامات لازم را برای جبران آسیب‌های وارده انجام دهند.

شیشه‌فروش تاکید کرد: تیم‌های فنی راهداری، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی نیز در مناطق آسیب‌دیده مستقر شده‌اند تا ضمن بررسی خسارت‌ها، برای رفع آسیب‌ها و نواقص ایمنی اقدام کنند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت بارندگی استان در سال زراعی جاری گفت: میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای مهرماه تاکنون به ۴۸ میلی‌متر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت افزایش داشته است.