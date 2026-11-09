فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف ۷۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین در بازرسی از یک دستگاه تریلی در ارومیه خبر داد و گفت: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات مرتبط با قاچاق مواد مخدر، مأموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از ورود یک دستگاه تریلی با محموله مواد مخدر به استان مطلع و آن را در ارومیه توقیف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی تخصصی از این تریلی موفق به کشف ۷۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین شدند که در همین رابطه یک نفر متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق مواد مخدر به‌صورت مستمر و هدفمند در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، اجازه نخواهند داد قاچاقچیان امنیت و سلامت جامعه را تهدید کنند.

سردار سلمانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.