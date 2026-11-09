در آیینی به مناسبت ایام فاطمیه، با گذشت خانواده مقتول و رضایت خواهر او، حکم قصاص یک محکوم لغو شد؛ همچنین ۱۵ زندانی جرائم مالی با کمک خیران و ستاد دیه از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دادگستری استان مرکزی گفت: در قالب پویش فاطمی و به نیت حضرت فاطمه زهرا (س)، خانواده مقتول با گذشت از حق قصاص، زمینه بازگشت پدر یک خانواده به زندگی را فراهم کردند.

حجت‌الاسلام سعید جزایی افزود: از ابتدای امسال تاکنون دو مورد گذشت از قصاص در استان مرکزی به ثبت رسیده و رایزنی برای جلب رضایت در چند پرونده دیگر نیز ادامه دارد.

حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی هم گفت: در قالب پویش فاطمی، ۱۵ زندانی جرائم مالی با حمایت خیران و ستاد دیه و تأمین بدهی‌هایشان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از ۲۰۰ زندانی جرائم مالی با حمایت خیران در استان مرکزی آزاد شده‌اند.