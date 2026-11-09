در بیانیه رهبری مرکزی ائتلاف گروه‌های فلسطینی از مردم و نهاد‌های جهان خواسته شده است، روز‌های ۱۳ تا ۱۵ نوامبر با برگزاری تجمع و برنامه‌های اعتراضی، در حمایت از غزه بسیج شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه رسمی حماس اعلام کرد: در بیانیه رهبری مرکزی ائتلاف گروه‌های فلسطینی از مردم و نهاد‌های جهان خواسته شده است ، روز‌های ۱۳ تا ۱۵ نوامبر (۲۲ تا ۲۴ آبان) با برگزاری تجمع و برنامه‌های اعتراضی، در حمایت از غزه بسیج شوند.

در بیانه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس آمده است: با اشاره به تشدید فاجعه انسانی، محاصره و حملات اسرائیل، خواستار توقف تجاوز، پایان محاصره، بازگشایی دائمی گذرگاه‌ها و ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه شد. در این فراخوان تأکید شده است که همبستگی با غزه باید از سطح شعار فراتر برود و به اقدام عملی تبدیل شود.