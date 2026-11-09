بارندگی‌های اخیر، زیرگذر‌های محور قدیم قزوین ـ رشت، حدفاصل شهرک دانش تا آقابابا را به کانون آب‌گرفتگی تبدیل کرده و تردد در این مسیر را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، به گفته اهالی، نبود شیب مناسب برای تخلیه آب و مشکلات فنی زیرگذرهای محور قدیم قزوین ـ رشت، حدفاصل شهرک دانش تا آقابابا موجب شده با هر بارندگی، حجم زیادی آب در این مسیرها جمع شود؛ به‌طوری‌که ارتفاع آب در برخی نقاط به حدود دو متر می‌رسد.

گرفتار شدن خودروها، وقوع تصادفات و مسدود شدن مسیر تردد از جمله مشکلاتی است که اهالی با آن مواجه‌اند و خواستار رفع اساسی این مشکل هستند.



