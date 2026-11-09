به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی تلگراف با درج این خبر نوشت: ناوگان صدو هشتاد نفره بخشی از حرکت به سمت نیروی دریایی هیبریدی است که تحت تأثیر تاکتیک‌های روسیه علیه اوکراین قرار گرفته است.

این ناوگان ۱۲ میلیون پوندی که در پایگاه دریایی پورتسموث مستقر است، شامل حدود ۱۸۰ پرسنل است که ده‌ها پهپاد نظارتی کی ۳ اسکات (K۳ Scout) و پهپاد‌های آموزشی رتلر (Rattler) را که می‌توانند برای نظارت بر کشتی‌های روسی در آب‌های بریتانیا استفاده شوند، اداره خواهند کرد.

به نوشته این نشریه انگلیسی قایق‌های ۲۸ فوتی کراکن (Kraken) که از سوی گروه فناوری کراکن تهیه شده‌اند، با سرعت حداکثر ۶۳ مایل در ساعت حرکت می‌کنند، برد آن‌ها تا ۱۱۰۰ مایل در ساعت است و می‌توانند ششصد کیلوگرم بار حمل کنند.

سخنگوی نیروی دریایی گفت: رتلرها برای انجام طیف وسیعی از عملیات طراحی شده‌اند و در آزمایش‌هایی در اسکاتلند، کشتی‌های جنگی را اسکورت کرده‌اند و از فاصله پانصد مایلی هدایت شده‌اند.

افسران ارشد نیروی دریایی گفتند که پهپاد‌های جدید می‌توانند برای ردیابی تلاش‌های روسیه برای دستکاری کابل‌های زیر دریا و دفع ناوگان سایه ولادیمیر پوتین که به طور غیرقانونی نفت را به سراسر جهان صادر می‌کند تا جنگ خود در اوکراین را تأمین مالی کند، مورد استفاده قرار گیرند.

دیلی تلگراف نوشت: دخالت کرملین در آب‌های بریتانیا در هفته‌های اخیر پس از آن بررسی شد که تلگراف بیش از پانصد مورد جاسوسی کشتی‌های ماهیگیری روسی از کابل‌های حیاتی زیر دریا که بریتانیا را به اروپا و ایالات متحده متصل می‌کند، کشف کرد.

در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از پهپاد‌های جدید برای ردیابی دخالت روسیه در ارتباطات زیر دریا استفاده کرد، دریاسالار استفن مورهاوس، فرمانده ناوگان نیروی دریایی سلطنتی، گفت: دلیلی وجود ندارد که این کار را نکنیم. ما رادار داریم، دوربین داریم. می‌توانیم انواع کار‌ها را انجام دهیم. می‌توانید طیف وسیعی از وظایفی را که ما در آب‌های بریتانیا با کشتی‌های روسی انجام می‌دهیم، تصور کنید. می‌توانید از این نوع شناور‌ها استفاده کنید.

ناخدا آدام بالارد، معاون فرمانده ناوگان سطحی نیروی دریایی، اظهار داشت که این پهپاد‌ها مزیتی قابل‌توجه در برابر دشمنان به نیرو‌های مسلح بریتانیا می‌دهند و در دفع کشتی‌های روسی، کارآمدتر از شناور‌های سرنشین‌دار نظیر ناوشکن‌ها و ناوچه‌ها عمل می‌کنند. او گفت: به گمانم این تجهیزات اثر بازدارندگی بیش تری دارند؛ نیروی دریایی روسیه شاهد بوده که ابزار‌هایی از این دست، شناور‌های طرف مقابل را غرق کرده‌اند. بنابراین، اگر من جای یک روس بودم، با خودم می‌گفتم: اوه، نیروی دریایی سلطنتی حالا به اینها مجهز شده. بسیار خب.

پهپاد‌های دریایی در جنگ روسیه و اوکراین به‌طور گسترده‌ای به کار گرفته شده‌اند؛ به‌طوری که کی‌یف آنها را به موشک‌های سطح‌به‌هوا و پهپاد‌های تهاجمی هوایی مجهز کرده تا کشتی‌های تجاری روسیه را که مشغول حمل نفت در دریای سیاه و دریای آزوف‌اند، هدف قرار دهند.

تحت رهبری کایر استارمر، حزب کارگر طرحی را اعلام کرد که بر اساس آن، نیرو‌های ویژه و مأموران مجری قانون اجازه می‌یابند در صورت ورود ناوگان کشتی‌های غیرنظامی پوتین به آب‌های بریتانیا، وارد آنها شوند. با این حال، این تلاش‌ها با هشدار‌هایی مبنی بر اینکه هزینه ورود به کشتی‌های روسی و نگهداری آنها در بندر به ده‌ها میلیون پوند می‌رسد، با مانع مواجه شده است.

ناخدا بالارد گفت: ما اکنون ناوگان بزرگی از این تجهیزات در اختیار داریم که می‌توانم هر زمان که بخواهم و به هر شکلی که صلاح بدانم علیه دشمن به کار بگیرم؛ بنابراین دیگر لزوماً وابسته به اعزام ناوچه یا ناوشکن نیستم. من می‌توانم اینها را به‌شکلی بسیار پنهانی و سریع به کار بگیرم، که این امر مزیتی چشمگیر در برابر دشمنان به ما می‌دهد.

تشکیل این اسکادران جدید، بخشی از حرکت به سوی یک نیروی دریایی ترکیبی (Hybrid Navy) است و برای این طرح، بودجه‌ای یک ویم میلیارد پوندی در یک بازه زمانی چهار ساله اختصاص یافته است.

دریاسالار مورهاوس در مراسم آغاز به کار این واحد گفت: برای نسل‌ها، ناوگان دریایی ما حول محور کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و هواگرد‌هایی شکل گرفته بود که از سوی ملوانان و تفنگداران دریایی سلطنتی هدایت می‌شدند. از امروز، یک اسکادران خودمختار (بدون سرنشین) در کنار آنها قرار می‌گیرد. دریا‌ها به محیط‌هایی پرمناقشه‌تر، خطرناک‌تر و دشوارتر برای انجام عملیات تبدیل شده‌اند. هدف از ایجاد یک نیروی دریایی ترکیبی، فراهم کردن ابزار‌های کارآمدتر برای نیروهایمان است؛ به این معنا که برد عملیاتی بیش تر، قدرت تهاجمی بالاتر و گزینه‌های متنوع‌تری در اختیار خواهیم داشت.

این امر به افزایش مرگباری ناوگان، دشوارتر کردنِ از دور خارج کردنِ آن در میدان نبرد، و تسریع در سازگاری آن کمک خواهد کرد. در این میان، انسان‌ها همچنان در کانونِ آن باقی خواهند ماند. لوک پولارد، معاون وزیر دفاع، گفت که به‌کارگیری پهپاد‌های جدید در کنار زیردریایی‌های خودمختار و حسگر‌های زیرآبی، تشخیص موقعیت نیروی دریایی ما را برای پوتین دشوارتر می‌کند. او افزود: این موضوع بخش بسیار مهمی از راهبرد ما برای تقویت بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه و فعالیت‌هایی است که از سوی نیروی دریایی این کشور شاهدیم.

وس استریتینگ، وزیر دفاع، اظهار داشت: فضای تهدیدی که با آن روبروییم، با آنچه در دهه‌های اخیر وجود داشت، تفاوت بنیادینی دارد. امروزه یکی از عوامل تعیین‌کننده در قدرت نظامی، سرعت نوآوری است. به همین دلیل، ما از بزرگ‌ترین افزایش مستمر در بودجه دفاعی از زمان جنگ سرد استفاده می‌کنیم تا جدیدترین فناوری‌های خودمختار را در اختیار ملوانان خود قرار دهیم؛ اقدامی که به آنها در حفاظت از سواحل ما و سواحل متحدانمان در ناتو کمک خواهد کرد. هرچه برای نبرد و پیروزی آماده‌تر باشیم، احتمال وقوع درگیری کم‌تر خواهد شد. این سرمایه‌گذاری، آمادگی رزمی ما و در نتیجه، قدرت بازدارندگی‌مان را تقویت می‌کند.