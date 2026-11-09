پل شهید قجاوند شهرستان بویین میاندشت که به دلیل بارندگی‌های اخیر مسدود شده بود، پس از یک شبانه روز کاری بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار بویین میاندشت گفت: پل شهید قجاوند که به علت بارندگی‌های اخیر دچار آبگرفتگی شده بود، باتلاش نیرو‌های شهرداری وهمکاری آب وفاضلاب و همچنین کمک بخش خصوصی بطور کامل بازگشایی شد.

سید احمدعبداللهی افزود: به مدت یک شبانه روزتلاش بی وقفه، با چهاردستگاه پمپ حجمی معادل ۳۶۰۰ مترمکعب آب حاصل از بارندگی که در هردو دهانه پل جمع شده بود، تخلیه و تمام مسیر‌های عبوری پل و اطراف آن پاکسازی وتردد عادی و ایمن برقرارشد.