رئیس اداره ورزش و جوانان میبد: چهار بازیکن شایسته میبدی در ترکیب تیم نونهالان پسران استان یزد، نقش‌آفرین صعود این تیم به لیگ توسعه استعداد‌های برتر بسکتبال کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابراهیمی گفت: تیم نونهالان پسران استان یزد در جریان رقابت‌های قهرمانی استعداد‌های برتر منطقه ۶ کشور، با کسب نتایج ارزشمند و نمایشی شایسته، موفق شد با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه، جواز حضور در لیگ توسعه استعداد‌های برتر کشور را به دست آورد.

رئیس ورزش و جوانان میبد گفت:در این رقابت‌ها، چهار بازیکن میبدی به نام‌های ابوالفضل دهقانی، امیرعلی رسولی، سید محمد حسین پورسادات و امیرعلی شیخی در ترکیب تیم منتخب استان یزد حضور داشتند و با تلاش و شایستگی خود در این موفقیت سهیم بودند.

ابراهیمی افزود: سید حمیدرضا خندقی میبدی به‌عنوان سرپرست، مسئولیت همراهی و سرپرستی تیم استان یزد را در این رقابت‌ها بر عهده داشت.

رئیس ورزش و جوانان میبد با تبربک این موفقیت ارزشمند، که مایه افتخار ورزش و بسکتبال شهرستان میبد است را نشان‌دهنده ظرفیت، استعداد و تلاش بازیکنان جوان این شهرستان در مسیر پیشرفت و حضور در سطوح بالاتر بسکتبال کشور دانست و گفت: این دستاورد را به بازیکنان، خانواده‌های محترم آنان، مربیان و جامعه ورزش شهرستان میبد تبریک می‌گوییم و برای آینده‌سازان بسکتبال میبد آرزوی موفقیت و درخشش روزافزون داریم.