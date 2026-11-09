به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نورالدین نوریزدان با اشاره به گزارش‌های شهروندان درباره تغییر طعم آب شرب در برخی مناطق خرم‌آباد، اظهار کرد: پس از دریافت این گزارش‌ها، موضوع در دستور کار واحد کنترل کیفیت و بهداشت شرکت قرار گرفت و بررسی‌های لازم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.

وی افزود: در همین راستا گروه‌های تخصصی به مناطق اعلام‌شده اعزام شدند و از نقاط مختلف شبکه توزیع آب نمونه‌برداری کردند تا وضعیت کیفی آب به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان عنوان کرد: نمونه‌های برداشت‌شده از نظر شاخص‌های میکروبی و شیمیایی در آزمایشگاه‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج به‌دست‌آمده هیچ‌گونه آلودگی میکروبی یا شیمیایی را نشان نداد.

نوریزدان بیان کرد: بر اساس نتایج آزمایش‌ها، کیفیت آب توزیعی در مناطق بررسی‌شده از نظر شاخص‌های مورد ارزیابی در وضعیت مطلوب قرار دارد و با استانداردهای آب شرب مطابقت دارد.

وی گفت: تغییر طعم آب در برخی موارد می‌تواند به عوامل داخلی ساختمان‌ها، از جمله فرسودگی لوله‌ها، اتصالات و تأسیسات ذخیره و انتقال آب در منازل مربوط باشد؛ بنابراین لازم است شهروندان در کنار کیفیت آب شبکه شهری، وضعیت لوله‌کشی داخلی ساختمان خود را نیز بررسی کنند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر در کیفیت، طعم یا بوی آب شرب می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۲ به شرکت آب‌وفاضلاب اطلاع دهند تا بررسی‌های لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.