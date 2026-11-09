معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه فناوری‌های راهبردی حوزه سلامت، از برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی زنجیره تولید شیرخشک نوزاد خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به تکالیف معاونت علمی در اجرای بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: شناسایی اقلام راهبردی کشور و توسعه زنجیره ارزش آنها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، از جمله مأموریت‌های این معاونت است. در همین چارچوب، برنامه‌هایی برای کاهش وابستگی ارزی در حوزه‌های مختلف، از جمله صنعت سلامت، انرژی و برق، در حال اجراست.

وی با اشاره به توافق انجام‌شده برای صرفه‌جویی ارزی حدود یک‌ونیم میلیارد دلاری در حوزه اقلام راهبردی افزود: نزدیک به ۲۰۰میلیون دلار از این ظرفیت به حوزه شیرخشک اختصاص دارد که با هدف توسعه تولید داخلی و کاهش نیاز به واردات دنبال می‌شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: فراخوان مشارکت در تولید شیرخشک از سوی معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد و شرکت‌های متعددی در آن شرکت کردند. در نهایت، پگاه بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده و با بهره‌گیری از شبکه دانشی کشور به‌عنوان یکی از مجموعه‌های منتخب انتخاب شد.

به گفته افشین، در این فرایند شرکت‌هایی نیز برای تولید لاکتوز و سایر مواد اولیه مورد نیاز شیرخشک انتخاب شده‌اند تا زمینه تکمیل زنجیره تأمین این محصول در داخل کشور فراهم شود.

او با اشاره به نیاز سالانه کشور به حدود ۷۰میلیون قوطی شیرخشک نوزاد تصریح کرد: وابستگی به واردات مواد اولیه، علاوه بر هزینه‌های ارزی، می‌تواند امنیت تأمین این محصول را تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌ها و تهدید‌های خارجی، دسترسی پایدار به مواد اولیه را با چالش مواجه می‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: اهمیت تولید داخلی شیرخشک صرفاً به کاهش هزینه‌های ارزی محدود نمی‌شود، بلکه امکان تکمیل زنجیره تولید، افزایش نظارت بر کیفیت مواد اولیه و اطمینان بیشتر از استمرار تأمین یکی از محصولات مرتبط با سلامت نوزادان را فراهم می‌کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین به مصوبه اخیر دولت درباره حقوق گمرکی واردات شیرخشک و برخی اقلام دارویی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان اشاره کرد و بر ضرورت کاهش وابستگی کشور به واردات این محصولات تأکید کرد.

افشین درباره برنامه اجرایی این طرح گفت: نیاز سالانه کشور به شیرخشک حدود ۲۸هزار تن برآورد می‌شود و برنامه‌ریزی اولیه برای تولید پنج هزار تن در سال نخست انجام شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در دو سال بعد، ظرفیت تولید به حدود ۱۵هزار تن برسد و طی چهار سال، کل نیاز کشور در داخل تأمین شود.

وی با اشاره به پیشرفت مراحل تحقیق و توسعه این طرح افزود: بخش عمده فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام شده و پروژه در مسیر ورود به مرحله تولید انبوه قرار دارد. با تکمیل هماهنگی‌های اجرایی و تثبیت ساختار مدیریتی شرکت، روند عملیاتی‌سازی طرح نیز دنبال خواهد شد.