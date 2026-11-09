همایش ملی مسئولیت مدنی دولت با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با حضور اساتید، پژوهشگران و حقوقدانان در دانشگاه شیراز برگزار و ابعاد گوناگون مسئولیت‌های مدنی دولت در بخش‌های مختلف بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هادی صالحی، دبیر اجرایی همایش، بررسی مسئولیت مدنی در قوانین و رویه قضایی، مسئولیت بر مبنای تقصیر و نظریه خطر، و مسئولیت در برابر حق حیات و سلامت شهروندان را از محور‌های اصلی این رویداد علمی برشمرد و از ارائه مقالات داوری‌شده در نشست‌های تخصصی و نکوداشت زنده‌یاد دکتر مشتاق زرگوش خبر داد.

در این همایش، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به‌روزرسانی نشدن قوانین را عامل اصلی اجرایی نشدن مسئولیت‌های مدنی دانست و تأکید کرد : برخی قوانین مصوب سال ۱۳۳۹ با توجه به شرایط روز جامعه نیازمند بازنگری جدی برای حل مشکلات دولت و مردم هستند.

به گفته دبیرخانه همایش، از مجموع ۴۰ مقاله ارسالی به دانشگاه شیراز، ۲۰ مقاله به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب و از پنج مقاله برتر تجلیل شد.