نمایشگاه مدیریت جامع شهری و روستایی با نام «آبادشهر ۳» در محل نمایشگاه بین‌المللی بوشهر آغازبه‌کارکرد و تا ۲۱ آبان برپا است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ نمایشگاه مدیریت جامع شهری و روستایی با نام «آبادشهر ۳» ظهر دوشنبه با حضور فرماندار شهرستان بوشهر و شماری از مسئولان استان در نمایشگاه بین‌المللی بوشهر آغازبه‌کار کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر در آیین راه‌اندازی این نمایشگاه به خبرنگار صداوسیما گفت: نمایشگاه مدیریت جامع شهری و روستایی با نام «آبادشهر ۳» از ۱۸ آبان آغاز شده و تا ۲۱ آبان برپا است.

عبدالخالق برزگرزاده افزود: ۳۵ شرکت توانمند داخلی از ۱۰ استان کشور در این نمایشگاه حضور دارند و تجهیزات و امکاناتی مانند خودرو‌ها و ابزار آتش‌نشانی و خودرو‌های خدمات شهری روستایی، و همچنین امکانات مدیریت شهری در نمایشگاه به‌نمایش درآمده است.

او از مدیران شهری و روستایی دعوت کرد از این نمایشگاه دیدن کنند و با شرکت‌های توانمند و دانش‌بنیان قرارداد خرید خودرو‌ها و ابزار‌های روزآمد ببندند.

این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۱ برپا است و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۷ از آن بازدید کنند.