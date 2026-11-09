روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی و به‌منظور حفظ ایمنی مسافران و شناورها، تردد شناور‌ها در بنادر کیش، چارک و آفتاب سه شنبه ۱۹ آبان با محدودیت زمانی مواجه شده است.

محدودیت تردد شناور‌ها در بنادر کیش، چارک و آفتاب، ۱۹ آبان

محدودیت تردد شناور‌ها در بنادر کیش، چارک و آفتاب، ۱۹ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد:براساس پیش‌بینی وزش باد‌های غربی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیت‌هایی برای تردد شناور‌ها در مسیر‌های دریایی منتهی به کیش، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ اعمال شد.

تردد شناور‌های مسافری از بنادر چارک و کیش از ساعت ۱۱، شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) از بنادر چارک و کیش از ساعت ۱۳ و شناور‌های حمل خودرو از بندر آفتاب از ساعت ۱۱ ممنوع خواهد بود.

تردد شناور‌های حمل خودرو از کیش به مقصد بندر آفتاب از ساعت ۱۲ و فعالیت شناور‌های سنتی تجاری، صیادی و قایق‌ها از ساعت ۸ صبح ممنوع است.

با توجه به تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج، از ساکنان و گردشگران درخواست شده است از انجام فعالیت‌های دریایی غیرضروری خودداری و به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، توصیه‌ها و نکات ایمنی را جدی بگیرند.

ساکنان و مسافران برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناور‌ها می‌توانند با شماره تلفن ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) تماس بگیرند.