دانشجویان دانشگاه ملی مهارت استان مرکزی با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت تجدید پیمان کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت استان مرکزی از برگزاری یادواره شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام در این دانشگاه خبر داد.

مهدی رئوفی گفت: این مراسم همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید پاکپور، از شهدای استان مرکزی برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این یادواره را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان مرکزی ابراز امیدواری کرد با برگزاری چنین برنامه‌هایی، سیره و راه شهدا همچنان چراغ راه نسل جوان باشد.