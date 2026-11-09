همزمان با برگزاری یادواره شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان
استقبال دانشجویان دانشگاه ملی مهارت استان مرکزی از پیکر مطهر شهید گمنام
دانشجویان دانشگاه ملی مهارت استان مرکزی با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام، بار دیگر با آرمانهای شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت تجدید پیمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان مرکزی از برگزاری یادواره شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان با حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام در این دانشگاه خبر داد.
مهدی رئوفی گفت: این مراسم همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید پاکپور، از شهدای استان مرکزی برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این یادواره را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان عنوان کرد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت استان مرکزی ابراز امیدواری کرد با برگزاری چنین برنامههایی، سیره و راه شهدا همچنان چراغ راه نسل جوان باشد.