جمعی از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر قم با برپایی دسته‌ی عزاداری از مسجد امام حسن عسکری (ع) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، ضمن ابراز ارادت به ساحت حضرت زهرا (س)، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در آستانه ایام شهادت بی‌بی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، فضای شهر قم میزبان آیین عزاداری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بود.

در این مراسم معنوی که با حضور نزدیک به دو هزار دانش‌آموز از بیش از ده مدرسه ابتدایی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با تشکیل دسته‌ی عزاداری از مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام به سمت آستان مقدس کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها حرکت کردند.

دانش‌آموزان قمی در طول مسیر با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، عشق و ارادت خالصانه خود را به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشتند.

این اجتماع پس از ورود به حرم مطهر، در صحن‌ها و شبستان‌های آستان منور تجمع کرده و ضمن اقامه عزای فاطمی، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز حادثه مدرسه شجره طیبه میناب را زنده نگه داشتند و با آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.