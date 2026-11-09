مدیر اداره آبفا خرمشهر از آغاز عملیات ترمیم شکستگی خط اصلی انتقال آب در میدان پایگاه دژ خبر داد و گفت: این عملیات پس از جابه‌جایی کانکس غیرمجاز مستقر بر محل شکستگی، طی یک تا دو روز آینده انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهروند خبرنگاری با ارسال تصاویری به خبرگزاری صداوسیما ازشکستگی و هدر رفت آب شهری طی چندین روز در خرمشهر جاده کمربندی روبروی بلوار امیرکبیر مقابل پادگان دژ ابراز گلایه کردند و خواستار پیگیری شدند.

این موضوع را از مدیر اداره آبفا خرمشهر جویا شدیم که گفت:پس از دریافت گزارش شهروندان و بررسی‌های میدانی مشخص شد شکستگی مربوط به خط اصلی انتقال آب شهر است.

علی پورافضلی افزود: محل شکستگی در عمق حدود پنج متری زمین و زیر یک کانکس با کاربری سوپرمارکت قرار داشت که استقرار آن مانع انجام عملیات حفاری شده بود.

وی ادامه داد: با هماهنگی شهرداری، کانکس روز گذشته جابه‌جا شد و اکنون امکان حفاری و دسترسی به محل شکستگی فراهم شده است.

مدیر اداره آبفا خرمشهر گفت: عملیات اصلاح و ترمیم خط انتقال آب طی یک تا دو روز آینده انجام خواهد شد.