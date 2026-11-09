دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به تعبیر موجود از اعضای شورای حل اختلاف به عنوان بازوی مردمی عدالت، از تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف در اصلاح ذات‌البین و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدغاوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز دوشنبه به‌مناسبت سالروز تاسیس شورا‌های حل اختلاف، با تشریح جایگاه صلح و سازش در دین مبین اسلام، افزود: اسلام، دین دوستی، صلح، محبت و برادری است.

وی نیاز به امنیت و صلح را دو نیاز اساسی بشر دانست و گفت: البته صلح باید همراه با عدالت و مبتنی بر عدالت باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: برای کاهش اختلافات و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی، ترویج فرهنگ عذرخواهی و عذرپذیری در جامعه ضروری است و همه باید در گسترش آن همت و نقش داشته باشند.