سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: منطقه آزاد کیش، رتبه سوم سهمیه ارزی کل کالای همراه مسافر و رتبه دوم بخش واردات پوشاک، قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی گمرک ایران اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه جدید، منطقه آزاد کیش با ۲۱ میلیون دلار سهمیه ارزی کل کالای همراه مسافر در رتبه سوم قرار گرفت.

براساس آمار منطقه آزاد کیش در بخش واردات پوشاک، سقف‌های ارزی مجاز با ۷.۱ میلیون دلار در رتبه دوم مناطق آزاد کشور قرار گرفت.

رتبه بندی مناطق آزاد براساس سهمیه ارزی کل کالای همراه مسافر اعلام شد:

منطقه آزاد ارس: ۲۷.۸ میلیون دلار

منطقه آزاد چابهار: ۲۳.۵ میلیون دلار

منطقه آزاد کیش: ۲۱ میلیون دلار

منطقه آزاد قشم: ۱۸.۵ میلیون دلار

منطقه آزاد انزلی: ۱۴.۳ میلیون دلار

منطقه آزاد اروند: ۱۲.۴ میلیون دلار

منطقه آزاد ماکو: ۷.۵ میلیون دلار

در بخش واردات پوشاک، سقف‌های ارزی مجاز هر منطقه به تفکیک زیر مشخص شد:

قشم: ۸ میلیون دلار

کیش: ۷.۱ میلیون دلار

ارس و انزلی: هرکدام ۴.۶ میلیون دلار

ماکو: ۳.۱ میلیون دلار

چابهار: ۱.۹ میلیون دلار

اروند: ۱.۶ میلیون دلار

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: تخصیص سهمیه‌های باقی‌مانده سه‌ما سال ۱۴۰۵، بر اساس نتایج بررسی‌های میدانی، داده‌های سامانه‌های ثبت آماری و گزارش‌های گمرکی مناطق آزاد انجام خواهد شد.