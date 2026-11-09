به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرستان فلاورجان در مجلس شورای اسلامی درحاشیه بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از طرح‌های نیمه‌تمام آبیاری نوین، با اشاره به وجود بیش از ۲۱ هزار هکتار اراضی زراعی، باغی و گلخانه‌ای در این شهرستان گفت: با همکاری کشاورزان و مجموعه جهاد کشاورزی، بیش از هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی فلاورجان با هدف مدیریت بهینه منابع آبی به سامانه‌های لوله‌گذاری آبیاری کم‌فشار و تحت فشار و کانال‌های سیمانی مجهز شدند.

رمضان رحیمی با اشاره به اجرای طرح جدید توسعه آبیاری نوین در شهرستان افزود: در مرحله نخست این طرح، بیش از پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی نقشه برداری و عملیات زیرساختی آن اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری کشاورزان و جهاد کشاورزی و با بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار اجرا می‌شود، ادامه داد: این طرح شامل بیش از ۲۵۰ کیلومتر لوله‌گذاری و ۲۰ کیلومتر کانال‌کشی سیمانی است و عملیات اجرایی آن در ۱۰ مزرعه، واقع در هفت روستا و سه شهر شهرستان فلاورجان، در ۲ مرحله به مدت یک سال اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم در این بازدید با اشاره به ظرفیت تولید محصولات گلخانه‌ای شهرستان فلاورجان گفت: سالانه بیش از چهار هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای از جمله خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل و توت‌فرنگی در گلخانه‌های این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

مهرداد مرادمند با اشاره به پیش‌بینی‌های برای فصل سرما افزود:تمامی گلخانه‌داران باید برای تأمین سوخت جایگزین به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کرده و درخصوص تهیه و ذخیره سوخت مورد نیاز، حتی در حداقل میزان ممکن، اقدام کنند تا در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز، روند تولید محصولات گلخانه‌ای با مشکل مواجه نشود.