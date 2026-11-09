پارک زندگی این شهرستان با مساحت ۱۰ هکتار در محدوده سه‌راهی نظام‌آباد ـ خمی ـ بردسکن قرار دارد و هدف از ایجاد آن، معرفی ظرفیت‌های پوشش گیاهی منطقه و آشنایی بیشتر مردم با گونه‌های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی شهرستان است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن گفت:

مهندس حمیدرضا اقبالی اظهار کرد: پویش کاشت ۲۰۰ اصله گیاه دارویی کاپاریس با مشارکت گروه مردمی «تیم سبز بردسکن» در پارک زندگی آغاز شده است و مشارکت گروه‌های مردمی و تشکل‌های اجتماعی در اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز دارد.

اقبالی خاطرنشان کرد: حضور فعال مردم در برنامه‌های حفظ و احیای طبیعت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده باشد.

گیاه دارویی کبر( کاپاریس ) گونه ای بومی، دائمی، خزان کننده و خاردار باریشه های عمیق و ساقه های آویزان و غیر منظم است که با محیط های گرم، خشک و نامساعد سازگاری دارد.

این گیاه به عنوان یک گیاه مهم دارویی مطرح بوده و جوانه های گل، برگ های تازه ،ریشه و میوه کبر برای مصارف غذایی و دارویی مصرف می شوند. کاپاریس گیاهی سازگار با خاک های فقیر بوده و قادر است در مکان هایی با محدودیت آب و مواد غذایی رشد کند.

محصول تجاری گیاه کبر، غنچه کاپاریس یا caper است که به آن خاویار گیاهی نیز می گویند. علاوه بر غنچه، میوه، گل و شاخ و برگ جوان گیاه نیز برداشت و پس از فرآوری اولیه به بازار عرضه می شوند. پتانسیل مهم کاپاریس برای کشور، قابلیت محرومیت زدایی، اشتغال زایی و ارزآوری این گیاه است.