به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از چهارشنبه با عبور موج بارشی در مناطق شمالی و غربی استان رگبار باران و رعدوبرق و در ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی صبح فردا دمای کمینه حدود 5 درجه سانتی گراد کاهش می یابد و سرمای هوا تا آخر هفته ادامه دارد.

در شبانه روز گذشته هزار کانیان و سلین به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.

دمای سنندج نیز فردا بین یک درجه زیر صفر تا ۹ درجه بالای صفر خواهد بود.