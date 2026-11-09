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به گزارش اداره هواشناسی ،پایداری جو و مهآلودگی هوا تا اواخر وقت سهشنبه موجب افزایش غلظت آلایندهها در مناطق پرجمعیت استان بهویژه در ساعات ابتدایی روز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از چهارشنبه با عبور موج بارشی در مناطق شمالی و غربی استان رگبار باران و رعدوبرق و در ارتفاعات و گردنهها بارش برف پیشبینی میشود.
پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی صبح فردا دمای کمینه حدود 5 درجه سانتی گراد کاهش می یابد و سرمای هوا تا آخر هفته ادامه دارد.
در شبانه روز گذشته هزار کانیان و سلین به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.
دمای سنندج نیز فردا بین یک درجه زیر صفر تا ۹ درجه بالای صفر خواهد بود.