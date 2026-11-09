به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در شب دویست و پنجاه و دوم از تجمعات مردمی که با محوریت هفته هوافضا و تجلیل از اقتدار نظامی کشور برگزار شد، شهروندان با اشاره به دستاوردهای غرورآفرین دانشمندان جوان کشور در صنایع دفاعی و هوافضا، بر نقش راهبردی این تسلیحات در تأمین امنیت پایدار کشور تصریح کردند.

در این تجمع، شرکت‌کنندگان با یادکرد از موشک‌های نقطه‌زن و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران همچون خرمشهر، سجیل و فتح، این دسترفت‌ها را جلوه‌ای روشن از خودکفایی و اتکا به توان داخلی دانستند. به باور حاضران، پیشرفت‌های روزافزون نظامی نه‌تنها ضامن بازدارندگی قاطع در برابر توطئه‌های بیگانگان است، بلکه حس عمیقی از امنیت و آرامش خاطر را به جامعه تزریق کرده است.