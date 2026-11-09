شب های روشن قم در ایستگاه دویست و پنجاه و نهم؛
مردم در تجمعات شبانه از طنین اقتدار موشکی ایران در آسمان گفتند
همزمان با گرامیداشت هفته هوافضا اقشار مختلف مردم با تجلیل از پیشرفتهای خیرهکننده موشکی کشور نظیر سامانههای پیشرفته «خرمشهر»، «سجیل» و «فتح»، بر نقش بیبدیل این دستاوردهای دفاعی در ایجاد بازدارندگی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
، در شب دویست و پنجاه و دوم از تجمعات مردمی که با محوریت هفته هوافضا و تجلیل از اقتدار نظامی کشور برگزار شد، شهروندان با اشاره به دستاوردهای غرورآفرین دانشمندان جوان کشور در صنایع دفاعی و هوافضا، بر نقش راهبردی این تسلیحات در تأمین امنیت پایدار کشور تصریح کردند.
در این تجمع، شرکتکنندگان با یادکرد از موشکهای نقطهزن و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران همچون خرمشهر، سجیل و فتح، این دسترفتها را جلوهای روشن از خودکفایی و اتکا به توان داخلی دانستند. به باور حاضران، پیشرفتهای روزافزون نظامی نهتنها ضامن بازدارندگی قاطع در برابر توطئههای بیگانگان است، بلکه حس عمیقی از امنیت و آرامش خاطر را به جامعه تزریق کرده است.