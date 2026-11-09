رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، از بهره‌برداری ۳۵۹ واحد خوابگاه دانشجویی متأهلی در ۱۱ استان کشور خبر داد و گفت: این واحد‌ها در قالب ۱۵ پروژه و با زیربنای ۲۳ هزار و ۳۰۰ مترمربع و مشارکت مالی ۱۳۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام تکمیل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در نشست با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه خوابگاه‌های متأهلی افزود: چهار طرح دیگر شامل ۲۱۰ واحد خوابگاهی با زیربنای ۱۱ هزار و ۸۳۱ مترمربع در چهار استان، تا ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری می‌شود. همچنین ۳۲۰ واحد دیگر در قالب ۹ پروژه و با زیربنای ۱۹ هزار و ۴۲۳ مترمربع در هشت استان در دست احداث است.

وی ادامه داد: با احتساب این پروژه‌ها، مجموع طرح‌های احداث‌شده و در دست اجرا به ۲۹ پروژه در قالب ۸۸۹ واحد می‌رسد و تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای ساخت این واحد‌ها پرداخت شده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تأکید بر ضرورت حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت و تأمین مسکن دانشجویان متأهل گفت: مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌هاست و فراهم کردن شرایط اسکان دانشجویان متأهل می‌تواند به ادامه تحصیل، فعالیت‌های پژوهشی و تقویت بنیان خانواده کمک کند.

فتاح در بخش دیگری از سخنانش به حمایت‌های ستاد از دانشگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: برای بازسازی خوابگاه ۲۰۰ واحدی دانشگاه شهید بهشتی تهران با زیربنای ۳۰ هزار مترمربع، ۵۰ میلیارد تومان حمایت در نظر گرفته‌ایم که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن تعهد پرداخت شده است. همچنین بازسازی مسجد دانشگاه صنعتی شریف با اعتباری بیش از چهار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

وی حمایت از برنامه‌های فرهنگی دانشجویان را از دیگر اقدامات ستاد برشمرد و افزود: امسال برای اعزام دو هزار دانشجوی زائر اولی به مراسم پیاده‌روی اربعین، ۱۰ میلیارد تومان از طریق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مساعدت شده است. همچنین دو میلیارد تومان برای اعزام ۴۰۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به عتبات عالیات اختصاص یافته است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در ادامه از حمایت مالی طرح‌های اشتغال دانش‌بنیان و دانش‌محور خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ابتدای آبان ۱۴۰۵، از یک‌هزار و ۱۸۹ طرح در حوزه‌های فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع فرهنگی و خلاق و ساخت مواد پیشرفته، با پرداخت ۳۸۶ میلیارد تومان تسهیلات حمایت شده است.

فتاح با اشاره به آسیب‌های واردشده به کسب‌وکار‌های فناورانه در جریان جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت بررسی وضعیت این شرکت‌ها و تداوم حمایت از واحد‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.