به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن اطلاعیه بدین شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

"اللّهمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ ابیها وَ بَعلِها و بَنیها وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها بِعَددِ ما احْاطَ بِه عِلْمُکَ"

در پی بستری‌شدن حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی مدّظلّه‌العالی در بیمارستان، جمع کثیری از مؤمنان و ارادتمندان ایشان در داخل و خارج از کشور، با دعا و برپایی مجالس توسل، به‌ویژه توجه به ساحت حضرت صدیقه‌کبری سلام‌الله‌علیها، در این ایام منتسب به آن حضرت، شفای معظم‌له را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمودند.

به لطف و رحمت بی‌کران خداوند متعال، عنایات حضرات اهل‌بیت علیهم‌السلام و برکت این دعا‌ها و توسلات، معظم‌له پس از بررسی‌های پزشکی از بیمارستان مرخص شده و به منزل مراجعت کرده‌اند.

همچنان از عموم مؤمنان درخواست می‌کنیم، معظم‌له را از دعای خیر خویش بهره‌مند سازند و دوام سلامت و عافیت ایشان را از درگاه پروردگار متعال مسئلت فرمایند.