کمدین انگلیسی روز پنج‌شنبه به اتهام یک فقره تجاوز جنسی و سه فقره آزار جنسی مجرم شناخته شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، راسل برند، کمدین انگلیسی روز پنج‌شنبه از سوی هیات منصفه دادگاهی در لندن به اتهام یک فقره تجاوز جنسی و سه فقره آزار جنسی مجرم شناخته شد؛ جرایمی که او بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ مرتکب شده در مجموع چهار زن را درگیر کرده بود. رای دادگاه وی امروز صادر و احتمالا وی به ۸ سال زندان محکوم می‌شود.

لیزا نندی، وزیر دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس، هشدار داده که سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته از سوی افراد درنده در صنعت سرگرمی - که او آنها را با راسل برند مقایسه کرد – احتمالاً همین امروز نیز در حال وقوع است. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که این کمدینِ بدنام و همکار بی بی سی در آستانه صدور حکم دادگاه قرار دارد.

پلیس اعلام کرد: او از نفوذ، جایگاه و شهرت خود برای شکار و سوءاستفاده از زنان بهره برده است.

لیزا ناندی در مصاحبه با اسکای نیوز گفت: ما به سازوکار‌های بسیار قوی‌تری برای محافظت از زنانی نیاز داریم که - همچون زنانی که در پرونده راسل برند شجاعانه پا پیش گذاشتند - دست به افشاگری می‌زنند. او افزود: به گمانم این صنعت برای مقابله با این معضل، اقدامات کافی صورت نمی‌دهد.

خانم نندی از سازمان‌های رسانه‌ای خواست تا به مرجع مستقل استاندارد‌های صنایع خلاق (Creative Industries Independent Standards Authority) بپیوندند؛ نهادی که از افشاگران (کسانی که تخلفات را گزارش می‌دهند) حمایت می‌کند. او افزود: دولت در حال بررسی گام‌های بیش تری است که می‌توانیم برداریم.

این اظهارات هم‌زمان با انتشار مجدد ویدیویی از سال ۲۰۱۰ مطرح شد که در آن راسل برند، هنگام مصاحبه به همراه همسر سابقش کیتی پری، نشانه‌ای با عبارت اطاعت کن (Obey) در دست دارد.

در ماه ژوئیه امسال، در نخستین شب از تور بریتانیای کیتی پری، این ستاره پاپ به هواداران حاضر در سالن گفت: امیدوارم همسر سابقم این جا نباشد؛ او باید در زندان باشد.

برند که در مورد دو اتهام دیگرِ تجاوز و یک مورد تلاش برای تعرض غیراخلاقی تبرئه شده بود، اکنون با این هشدار مواجه است که در جلسه امروز دادگاه، به مجازات حبس سنگینی محکوم خواهد شد.

پلیس اعلام کرده است که اتهامات بیش تری علیه این مجری سابق تلویزیون و رادیو بی بی سی در دست بررسی است.

مارک رولی، رئیس پلیس متروپولیتن لندن، گفت: اگر افراد بسیار بیش تری [برای طرح شکایت]پیش بیایند، تعجب نخواهم کرد.

شماری از منتقدان بی بی سی را متهم کردند که صرفا به جذب مخاطب می‌اندیشد و برایش مهم نیست جذب مخاطب از سوی افراد فاسد انجام شود.

این چندمین پرونده مجریان مشهور بی بی سی است که فساد و تعرض جنسی آنان به زنان و دختران و کودکان خبر ساز شده است.

جیمی سویل از مشهورترین مجریان تاریخ بی بی سی بود و برنامه‌های تلویزیونی متعددی اجرا می‌کرد. پس از مرگش در سال ۲۰۱۱، ابعاد گسترده‌ای از آزار جنسی او علیه کودکان و نوجوانان آشکار شد و صد‌ها نفر درباره قربانی‌شدنشان شهادت دادند.

استیوارت هال مجری مشهور ورزشی بی بی سی بود که سال ۲۰۱۳ به ۱۴ مورد تعرض جنسی به دختران اعتراف کرد.

رولف هریس مجری تلویزیونی مشهور و چهره شناخته شده برنامه‌های بی بی سی BBC بود. در سال ۲۰۱۴ به ۱۲ مورد تعرض جنسی به دختران محکوم شد.

دیوید تراویس، هیوادوارد، مشهور‌ترین گوینده اخبار تلویزیون بی بی سی و کرسیک دنینگ از دیگر چهره‌های سرشناس بی بی سی‌اند که به همراه شمار دیگری از اعضای رسانه حکومتی انگلیس بی بی سی به جرم تجاوز و فساد اخلاقی محکوم شدند.