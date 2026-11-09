اسلام آباد پاکستان، این روز‌ها میزبان جلوه‌هایی متنوع از فرهنگ، هنر و آداب‌ورسوم ملت‌های مختلف است؛ غرفه جمهوری اسلامی ایران نیز با نمایش بخشی از صنایع دستی و آثار هنری کشورمان، جلوه‌ای از پیشینه غنی هنر ایرانی را به نمایش گذاشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، این روز‌ها میزبان جلوه‌هایی متنوع از فرهنگ، هنر و آداب‌ورسوم ملت‌های مختلف است؛ جایی که جشنواره فرهنگی با حضور کشور‌های گوناگون، فرصتی برای معرفی داشته‌های فرهنگی و هنری و تقویت ارتباط میان ملت‌ها فراهم کرده است.

در میان غرفه‌های این جشنواره، غرفه جمهوری اسلامی ایران نیز با نمایش بخشی از صنایع دستی و آثار هنری کشورمان، جلوه‌ای از پیشینه غنی هنر ایرانی را به نمایش گذاشته است.

اما استقبال از مهمانان در غرفه ایران، تنها به نمایش آثار هنری محدود نمی‌شود؛ کودکان ایرانی با پوشیدن لباس‌های محلی و رنگارنگ، با شور و نشاط از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند و جلوه‌ای صمیمی از فرهنگ و هویت ایرانی را به نمایش می‌گذارند.

حضور هنرمندان ایرانی نیز فرصتی فراهم کرده است تا بازدیدکنندگان از نزدیک با بخشی از هنر‌های اصیل کشورمان آشنا شوند؛ از ظرافت قلم در هنر خوشنویسی تا نقش‌پردازی‌های چشم‌نواز در هنر...

جشنواره فرهنگی اسلام‌آباد، فراتر از نمایش آثار و محصولات هنری، فرصتی برای آشنایی ملت‌ها با فرهنگ، سنت‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر است؛ رویدادی که در آن هنر، زبان مشترک ملت‌ها برای نزدیک‌تر شدن به یکدیگر می‌شود.

در غرفه جمهوری اسلامی ایران نیز بازدیدکنندگان با گوشه‌هایی از هنر اصیل ایرانی، از جمله هنر‌های سنتی و تزئینی، آشنا می‌شوند؛ آثاری که هرکدام بازتابی از ذوق، خلاقیت و پیشینه فرهنگی ایران هستند.