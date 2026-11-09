سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: ثبت جهانی روستا و تپه باستانی حسنلو، رویدادی بزرگ و تاریخی برای استان و نقده به شمار می‌رود که می‌تواند تحولی عظیم در حوزه گردشگری، رونق اقتصادی و معرفی فرهنگ غنی منطقه در سطح جهانی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی رستمی نژاد در جلسه هماهنگی اقدامات عمرانی و اجرایی به منظور آمادگی برای ثبت جهانی روستای تاریخی و تپه‌باستانی حسنلو در نقده، با تأکید بر اهمیت ملی و بین‌المللی محوطه و روستای تاریخی حسنلو اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری نقده و نهادهای خدمات‌رسان مکلفند با بسیج تمامی امکانات، موانع پیش‌رو را برطرف کنند.

وی ادامه داد: باید تکالیف محوله در چارچوب زمان‌بندی دقیق به سرانجام برسد تا با ارتقای شاخص‌های زیرساختی، روستا آماده ارزیابی‌های ارزیابان یونسکو شود.

صیانت از بافت تاریخی حسنلو در دستور کار شوراها و دهیاری‌ها

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی، نیز در این جلسه با تأکید بر نقش محوری مدیریت روستایی و شوراهای اسلامی در صیانت از بافت تاریخی و توسعه پایدار روستای حسنلو عنوان کرد: دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی به عنوان بازوان توانمند اجرایی در سطح روستا، مسئولیت خطیری در جلب مشارکت مردمی، رعایت ضوابط کالبدی و صیانت از معماری بومی منطقه بر عهده دارند.

علی حیرانی اضافه کرد: دفتر امور روستایی استانداری با تمام ظرفیت و از طریق تخصیص اعتبارات و حمایت از پروژه‌های عمرانی دهیاری‌ها، در کنار اداره‌کل میراث فرهنگی و فرمانداری نقده خواهد بود تا زیرساخت‌های خدماتی، بهسازی معابر و فضاهای عمومی روستای حسنلو با استانداردهای مورد نیاز یونسکو همخوانی پیدا کند و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار برای اهالی منطقه فراهم شود.

تخصیص اعتبار برای آماده سازی روستای حسنلو

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، نیز در این نشست با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای پرونده ثبتی حسنلو گفت: برای تقویت زیرساخت‌ها، ساماندهی و آماده‌سازی روستا اعتبارات مناسبی به این پروژه اختصاص یافته است که در بخش‌های مختلف عمرانی و بهسازی هزینه می‌شود.

مرتضی صفری با تأکید بر اینکه ثبت جهانی تنها یک پروژه اداری نیست، بلکه نیازمند رویکردی مردمی و همگانی است، تصریح کرد: همراهی، مشارکت فعال و همگامی اهالی عزیز روستای حسنلو با کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی، کلید اصلی موفقیت در این مسیر سترگ است و امیدواریم با هم افزایی ایجاد شده، گام‌های نهایی پرونده ثبتی این اثر ارزشمند با موفقیت برداشته شود.

توسعه بوم‌گردی‌ و صیانت از بافت تاریخی حسنلو پیگیری می‌شود

فرماندار نقده نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند اقدامات محلی و هماهنگی‌های صورت‌گرفته در سطح شهرستان، بر آمادگی کامل مدیریت شهری و روستایی برای همراهی با پروژه‌های عمرانی مرتبط با ثبت جهانی حسنلو تأکید کرد.

امیرعباس جعفری تصریح کرد: حسنلو هویت و افتخار مردم نقده و منطقه است و تمامی بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای محلی با تمام توان پای کار هستند تا با بهبود زیرساخت‌های رفاهی، اقامتی و خدماتی، زمینه برای میزبانی شایسته از گردشگران داخلی و خارجی و همچنین ارزیابان بین‌المللی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه بوم‌گردی‌ها، ساماندهی معابر روستا و صیانت از بافت تاریخی حسنلو با مشارکت و دغدغه‌مندی خود اهالی پیگیری می‌شود تا این روستا به الگویی موفق در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی تبدیل شود.