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مدیرکل بهزیستی استان یزد از برنامهریزی برای برگزاری گلریزان اجتماعی با هدف تأمین اعتبار و تکمیل ۳۰ واحد مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت در شهرستان مهریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هومنیان در دومین نشست شورای مشارکتهای اداری بهزیستی شهرستان مهریز با اشاره به مصوبات این نشست گفت: یکی از موضوعات اصلی مطرحشده در این جلسه، ساخت و تکمیل ۳۰ واحد مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت شهرستان بود که مقرر شد با برگزاری یک گلریزان اجتماعی و مشارکت خیران، زمینه تکمیل و تحویل این واحدها فراهم شود.
وی با اشاره به جایگاه مهریز به عنوان دارالخیرین و بهشت خیران استان یزد، از روحیه نیکوکاری و مشارکت مردم این شهرستان در امور خیریه قدردانی کرد و افزود: خیران مهریزی با حمایتهای ارزشمند خود در حوزههای مختلف، زمینه شکلگیری مراکز و مجموعههایی را فراهم کردهاند که در سطح کشور شناختهشده و نامآور هستند.
مدیرکل بهزیستی استان یزد ضمن قدردانی از مردم خیر و نیکوکار مهریز، ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت و همراهی خیران، زمینه تکمیل ۳۰ واحد مسکونی و تحویل آنها به افراد دارای معلولیت فراهم شود.
در پایان این نشست، حکم انتصاب رئیس شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی شهرستان مهریز اهدا شد و همچنین از یکی از خیران نیکوکار شهرستان که در زمینه ساخت و حمایت از آسایشگاه سالمندان مهریز مشارکت داشته است، به پاس اقدامات خیرخواهانه و خدمات ارزشمند وی تجلیل شد.