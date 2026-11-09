به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هومنیان در دومین نشست شورای مشارکت‌های اداری بهزیستی شهرستان مهریز با اشاره به مصوبات این نشست گفت: یکی از موضوعات اصلی مطرح‌شده در این جلسه، ساخت و تکمیل ۳۰ واحد مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت شهرستان بود که مقرر شد با برگزاری یک گلریزان اجتماعی و مشارکت خیران، زمینه تکمیل و تحویل این واحد‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه مهریز به عنوان دارالخیرین و بهشت خیران استان یزد، از روحیه نیکوکاری و مشارکت مردم این شهرستان در امور خیریه قدردانی کرد و افزود: خیران مهریزی با حمایت‌های ارزشمند خود در حوزه‌های مختلف، زمینه شکل‌گیری مراکز و مجموعه‌هایی را فراهم کرده‌اند که در سطح کشور شناخته‌شده و نام‌آور هستند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد ضمن قدردانی از مردم خیر و نیکوکار مهریز، ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت و همراهی خیران، زمینه تکمیل ۳۰ واحد مسکونی و تحویل آنها به افراد دارای معلولیت فراهم شود.

در پایان این نشست، حکم انتصاب رئیس شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی شهرستان مهریز اهدا شد و همچنین از یکی از خیران نیکوکار شهرستان که در زمینه ساخت و حمایت از آسایشگاه سالمندان مهریز مشارکت داشته است، به پاس اقدامات خیرخواهانه و خدمات ارزشمند وی تجلیل شد.