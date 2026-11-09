به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت آبفا فارس گفت: با هدف تبیین نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع آب، همایش «نقش زنان در مدیریت مصرف آب» در شهر صغاد آباده برگزار شد.

علی شبانی افزود: با توجه به سهم حدود ۷۰ درصدی بانوان در مصارف آب در خانواده، آگاهی‌بخشی و مشارکت این قشر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.

در این همایش بروشور‌های آموزشی با موضوع نقش زنان در مدیریت مصرف آب توزیع و در آن راهکار‌های کاربردی صرفه‌جویی در مصارف خانگی از جمله مدیریت مصرف آب هنگام شست‌وشو، استحمام، نظافت و فعالیت‌های روزمره ارائه شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.