به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدحسین جعفری در دیدار با مدیر جهاد کشاورزی بردسکن، با اشاره به نقش عشایر در تولید و تأمین امنیت غذایی گفت: این شهرستان پس از خواف، دومین شهرستان عشایری استان به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: ۸ هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری در قالب ۳۴ هزار نفر در ۱۸ شهرستان استان خراسان رضوی زندگی می‌کنند که سالانه بیش از ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن انواع فرآورده‌های دامی و لبنی تولید می‌کنند.

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی با اشاره به خدمات‌رسانی به جامعه عشایری افزود: سالانه بیش از ۸۵ هزار مترمکعب آب از طریق آبرسانی سیار به ۶۶۵ محله و سامان عرفی عشایری منتقل می‌شود و ۳۶۱۸ کیلومتر راه عشایری نیز حداقل دو بار در سال تیغ‌زنی، رگلاژ و مرمت می‌شود.

جعفری با بیان اینکه حمایت از تأمین نهاده‌های دامی از اولویت‌های امور عشایر است، گفت: با همکاری اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی عشایری، توزیع جو و کنسانتره به‌صورت اقساطی و با مهلت بازپرداخت ۷۵ روزه تا سه‌ماهه انجام می‌شود تا دامداران عشایری برای تأمین خوراک دام با مشکل کمتری مواجه شوند.

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی همچنین از اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی شامل بهسازی چشمه‌سارها، کف‌شکنی چاه‌های مالداری، ساخت منابع آب پایدار و اجرای طرح آماربرداری مکان‌محور خبر داد و افزود: تأمین سوخت مورد نیاز عشایر نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی با اشاره به آغاز فصل سرما و کوچ عشایر به مناطق قشلاقی خاطرنشان کرد: برای خدمات‌رسانی مناسب در این ایام، آبرسانی به محلات قشلاقی با استفاده از ۱۳ دستگاه تانکر، مرمت و بازگشایی راه‌های عشایری و تأمین سوخت گرمایشی در دستور کار قرار دارد.

جعفری در ادامه با اشاره به جایگاه عشایر بردسکن در تولیدات دامی استان اظهار کرد: امسال ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۶ میلیارد تومان اعتبار دولتی برای مقابله با تنش آبی و تقویت زیرساخت‌های عشایری این شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبارات در بخش اجرای طرحهای آب و خاک، انتقال آب، مرمت و کف‌شکنی چشمه‌سار‌ها و تجهیز چاه‌های مالداری به نیروگاه‌های خورشیدی هزینه می‌شود.

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی همچنین از اضافه شدن یک دستگاه تانکر آبرسان جدید به ناوگان خدمات‌رسانی عشایر بردسکن طی یک ماه آینده خبر داد.