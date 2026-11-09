رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، آذربایجان‌غربی را از استان‌های برتر کشور به‌ویژه در رشته کوهنوردی دانست و بر ضرورت بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا زارعی، در مجمع عمومی سالیانه هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت‌های ورزشی هزینه‌بر است، گفت: باید تلاش کنیم این ظرفیت‌های موجود به نتایج و موفقیت‌های ورزشی منجر شوند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی همچنین با اشاره به فعالیت‌های آموزشی هیأت کوهنوردی آذربایجان‌غربی، این استان را از مناطق فعال کشور در حوزه آموزش دانست و خواستار همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان برای ساماندهی وضعیت باشگاه‌ها و دریافت مجوزها و شماره یکتای فعالیت شد تا باشگاه‌ها از نظر حقوقی با مشکل مواجه نشوند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی صعودها به کوه‌ها و ارتفاعات استان، اظهار کرد: هیأت‌های کوهنوردی باید در زمینه برنامه‌ریزی صعودها و نظارت بر فعالیت گروه‌ها، به‌ویژه از طریق ساماندهی و پیگیری مجوزهای لازم، نقش جدی‌تری ایفا کنند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، بهره‌گیری از ظرفیت مناطق بکر، ارتفاعات و کوهستان‌های آذربایجان‌غربی را نیازمند ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها دانست و افزود: این اقدام می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه کوهنوردی و توسعه فعالیت‌های مرتبط با آن را فراهم کند.

زارعی برگزاری دوره‌های تخصصی از جمله بهمن‌شناسی، تشکیل تیم‌های پیشگیری از حوادث و تقویت توان امدادرسانی در شرایط بحرانی را از اولویت‌های این رشته عنوان کرد و گفت: استان از ظرفیت بالایی در زمینه مربیان کوهنوردی برخوردار است و باید از این توانمندی برای برگزاری دوره‌های آموزشی، به‌ویژه در آستانه فصل زمستان و شرایط پرچالش آن، استفاده شود.

وی همچنین افزایش شمار بیمه‌شدگان ورزشی را یکی از راهکارهای ارتقای جایگاه هیأت استان برشمرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف، علاوه بر باشگاه‌ها، برای افزایش پوشش بیمه ورزشی تأکید کرد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در ادامه با اشاره به اهداف فدراسیون در عرصه بین‌المللی، المپیک لس‌آنجلس را یکی از هدف‌گذاری‌های مهم پیش‌رو دانست و گفت: افزایش سهمیه‌های المپیکی و تلاش برای کسب مدال از اولویت‌های فدراسیون است.

زارعی با اشاره به عملکرد یخ‌نوردی کشور نیز اظهار کرد: سال گذشته در این رشته پنج مدال کسب شد و برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی لازم با هدف دستیابی به مدال‌های بیشتر انجام شده است. کسب مدال و قرار گرفتن در جمع مدال‌آوران این رشته، از خلأهایی است که باید با برنامه‌ریزی هدفمند برای رفع آن تلاش کنیم.