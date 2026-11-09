معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار اردبیل با اشاره به شایعه مخلوط شدن آرد خوراکی با نهاده‌های دامی گفت: این شایعه در پی تیرگی رنگ نان در برخی نانوایی‌های شهرستان انتشار یافته، در حالی که علت این امر استفاده از آرد کامل و سبوس‌دار است و مشکل خاصی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محرم ارشد روز دوشنبه در بازدید جمعی از خبرنگاران از کارخانه آرد اردبیل اظهار کرد: چندی است که استان وارد چرخه عرضه آرد کامل شده، اما در فضای مجازی شایعه‌ای منتشر شد که علت تیره شدن رنگ نان، اضافه کردن افزودنی‌های غیرمجاز و نهاده‌های دامی اعلام شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان به سلامت مردم اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و آرد کامل از کیفی‌ترین گندم تولید می‌شود، افزود: نظارت کاملی صورت می‌گیرد تا مطمئن شویم آردی که به‌دست مردم می‌رسد، از سلامت و کیفیت لازم برخوردار باشد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار اردبیل بیان کرد: برای شفاف‌سازی موضوع امروز جمعی از اصحاب رسانه اردبیل به عنوان نمایندگان مردم در کارخانه آرد سامیان حضور یافته و از نزدیک با فرایند تولید آرد از گندم آشنا شدند تا دغدغه احتمالی مردم استان در این زمینه برطرف گردد.

ارشد با تاکید بر اینکه عرضه آرد کامل در راستای صیانت از سلامت مردم است، اضافه کرد: آرد کامل از گندم باکیفیتی تهیه و بدون اینکه با مواد افزودنی دیگری مخلوط شود، ضمن حفظ مواد باارزش غذایی آن به آرد کامل تبدیل و وارد چرخه تولید می‌شود.

رییس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان اردبیل هم در این بازدید گفت: ۱۹ نانوایی در استان در حال پخت نان کامل هستند و ۳۰ فقره پرونده نیز برای تغییر پروانه به نانوایی نان کامل تکمیل و تحویل شده که به‌زودی وارد چرخه تولید خواهند شد.

دکتر علیرضا حمیدخلق با اشاره به فواید مصرف نان کامل افزود: تیرگی رنگ نان کامل، طبیعی است و به هیچ عنوان دلیل بر پایین آمدن کیفیت آن نیست؛ بلکه نشان دهنده غنای بالای این نوع نان و حفظ همه ترکیب‌های ارزشمند موجود در دانه‌های گندم است.

وی بیان کرد: نان‌های سفید معمولی فاقد ۲ بخش بسیار مهم و مغذی دانه گندم یعنی سبوس و جوانه گندم هستند، زیرا بخش قابل توجهی از سبوس در فرایند آردگیری برداشته می‌شود؛ در حالی که نان کامل همه اجزای دانه گندم شامل سبوس، جوانه و مغز (اندوسپرم) را به طور کامل حفظ می‌کند.

رییس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان اردبیل با اشاره به اینکه بیماری‌های غیرواگیر و سبک زندگی ناسالم علت بیش از نیمی از مرگ و میر‌ها است، عنوان کرد: استفاده از نان کامل ضمن پیشگیری از بروز برخی بیماری‌ها در کوتاه مدت به تامین مواد مغذی مورد نیاز

مسئول فنی کارخانه آرد سامیان نیز گفت: گندم در بدو ورود از اداره غله به کارخانه، تحت آزمایش‌های کیفی قرار گرفته و به سیلو‌های نگهداری گندم انتقال می‌یابد؛ سپس عملیات بوجاری اولیه و ثانویه و بعد آن مشروط‌سازی انجام می‌شود.

مژگان جوادنژاد افزود: پس از انجام فرایند آسیاب فرآورده نهایی که همان آرد کامل است، به‌دست می‌آید که به سیلو‌های ذخیره‌سازی آرد انتقال می‌یابد؛ سپس آزمایش‌های کیفی انجام شده و آرد برای خواب مورد نیاز مانده و بعد به مرحله کیسه‌گیری و بسته‌بندی می‌رود.

وی بیان کرد: بر اساس استاندارد جدید حتی در نانوایی‌هایی که نان کامل پخت نمی‌شود درصد سبوس‌گیری کاهش یافته و بر اساس شیوه‌نامه آرد بربری باید ۱۳ درصد، آرد لواش ۱۰ درصد و آرد سنگک ۶ درصد باشد.

در حال حاضر سه دسته آرد نوع ۲، نوع سه و نوع ۶ در مجموع در استان اردبیل توزیع می‌شود که آرد‌های نوع دوم و سوم یارانه‌دار هستند و آرد نوع ۶ آزاد بوده و در بخش صنف و صنعت استفاده می‌شود.

بیش از ۲ هزار و ۸۷۷ واحد نانوایی در استان اردبیل فعال است و از میان آنها یک هزار و ۷۹۸ واحد از آرد نوع اول و ۷۷۲ واحد نیز از آرد نوع دوم استفاده می‌کنند؛ همچنین افزون بر ۱۴۰ واحد به صورت آزادپز هستند و هر ماه به طور میانگین نزدیک به ۱۹ هزار تن آرد بین نانوایی‌ها توزیع می‌شود.