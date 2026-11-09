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آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با صدور پیامی درگذشت کوروش زارعی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این پیام آمده است؛ با قلبی آکنده از اندوه و تأثر، خبر ارتحال هنرمند صاحب نام و متعهد استان هرمزگان و کشور عزیزمان کوروش زارعی را دریافت کردم هنرمندی که نامش با صحنههای تئاتر، قابهای سینما و تلویزیون و سالها خدمت صادقانه در حوزه هنری گره خورده است.
در بخشی دیگر از این پیام آمده است: مرحوم زارعی عمر گرانبهای خود را در مسیر اعتلای هنر نمایشی این سرزمین سپری کرد و نقش مهم و بیبدیلی در گسترش جریان تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد و خدماتش در حافظه تاریخی کشور و استان عزیزمان ثبت و ماندگار خواهد ماند.
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این ضایعه جبرانناپذیر را به خانواده محترم و داغدار آن مرحوم، جامعه هنرمندان، همکاران و شاگردانش در حوزه هنری و همه فعالان عرصه هنرهای نمایشی تسلیت عرض میکنم. از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت میدارم.
روحش شاد و یادش در صحنههای نمایش این سرزمین همیشه جاودانه باد.