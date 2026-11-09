به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این پیام آمده است؛ با قلبی آکنده از اندوه و تأثر، خبر ارتحال هنرمند صاحب نام و متعهد استان هرمزگان و کشور عزیزمان کوروش زارعی را دریافت کردم هنرمندی که نامش با صحنه‌های تئاتر، قاب‌های سینما و تلویزیون و سال‌ها خدمت صادقانه در حوزه هنری گره خورده است.

در بخشی دیگر از این پیام آمده است: مرحوم زارعی عمر گران‌بهای خود را در مسیر اعتلای هنر نمایشی این سرزمین سپری کرد و نقش مهم و بی‌بدیلی در گسترش جریان تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد و خدماتش در حافظه تاریخی کشور و استان عزیزمان ثبت و ماندگار خواهد ماند.

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این ضایعه جبران‌ناپذیر را به خانواده محترم و داغدار آن مرحوم، جامعه هنرمندان، همکاران و شاگردانش در حوزه هنری و همه فعالان عرصه هنر‌های نمایشی تسلیت عرض می‌کنم. از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌دارم.

روحش شاد و یادش در صحنه‌های نمایش این سرزمین همیشه جاودانه باد.