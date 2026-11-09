به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این اثر با رویکردی تاریخی و پژوهشی، به بررسی ابعاد مختلف زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، جایگاه معنوی، نقش اجتماعی و خانوادگی ایشان می‌پردازد.

مرضیه محمدزاده، نویسنده کتاب، هدف از تالیف این کتاب را ارائه تصویری مستند و به دور از تحریف از حضرت فاطمه زهرا (س) عنوان کرد و گفت: این کتاب در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست به روایت زندگی حضرت زهرا (س) از تولد تا شهادت می‌پردازد و بخش دوم، تحریف‌ها و روایت‌های غلوآمیز درباره زندگی ایشان را بررسی می‌کند.

خانم محمدزاده، با اشاره به سابقه پژوهش و تألیف آثار درباره زندگی ائمه اطهار (ع) افزود: این کتاب، حاصل سال‌ها مطالعه و تحقیق درباره زندگی حضرت زهرا (س) است و تلاش شده در آن، تصویری انسانی و الگوساز از شخصیت آن حضرت ارائه شود.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ فاطمی، استدلال و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی است.

محمدزاده با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با سیره حضرت زهرا (س) افزود: امروز باید به این موضوع توجه کنیم که سیره و شخصیت حضرت فاطمه (س) چه نقشی می‌تواند در زندگی نسل جوان داشته باشد.

نویسنده کتاب همچنین بر اهمیت کتاب‌خوانی در کنار گسترش فضای مجازی تأکید کرد و گفت: هیچ‌چیز جای انس با کتاب و مطالعه مستقیم را نمی‌گیرد.

وی افزود: کتاب «فاطمه؛ شکوه جمال الهی» با نثری ساده و روان، تلاش دارد مخاطب را با ابعاد تاریخی و شخصیتی حضرت زهرا (س) آشناتر کند.