مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه ورزش استان در سطح ملی و بین‌المللی تصریح کرد: ادبیات ورزش آذربایجان‌غربی، ادبیات المپیک است و حضور نخستین مدال‌آور المپیکی ایران از این استان و پرچمداری کاروان ایران در المپیک اخیر توسط یک ورزشکار آذربایجان‌غربی، بیانگر ظرفیت بالای ورزش استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد بیرامی در مجمع عمومی سالیانه هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان، با اشاره به رشد و عملکرد قابل توجه این هیأت، بر ضرورت تداوم برنامه‌ریزی، همدلی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه کوهنوردی برای ارتقای جایگاه این رشته تأکید کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی افزود: نگاه به استان به‌عنوان منطقه‌ای محروم، نگاه درستی نیست؛ چرا که این استان از نعمت‌ها و ظرفیت‌های خدادادی فراوانی برخوردار است و با تغییر نگرش، برنامه‌ریزی و تلاش می‌توان بر بسیاری از محدودیت‌ها غلبه کرد.

بیرامی با تأکید بر لزوم توسعه رشته‌های ورزشی در شهرستان‌ها گفت: انتظار داریم با ارتباط مؤثر، تلاش مستمر و برنامه‌ریزی هدفمند، بدون بهانه‌جویی برای محدودیت‌ها، زمینه فعال‌سازی و ارتقای رشته‌های ورزشی در سراسر استان فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به روند رو به رشد هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه این هیأت امیدوارکننده است، اما کافی نیست و انتظار داریم با همراهی همه اعضا و جامعه کوهنوردی، شاهد حضور آن در جمع هیأت‌های برتر کشور باشیم.

بیرامی با بیان اینکه فعالیت در حوزه ورزش نیازمند عشق، علاقه و روحیه کار داوطلبانه است، تأکید کرد: توسعه ورزش استان صرفاً متکی به منابع دولتی نیست و با تغییر نگاه، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت جامعه ورزشی می‌توان مسیر موفقیت و پیشرفت را هموار کرد.