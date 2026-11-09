به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دانشگاه اصفهان در ایام شهادت حضرت زهرا (س) میزبان کاروان اهالی بهشت بود و پیکر مطهر ۱۲ شهید بی نام دوران دفاع مقدس بر دستان دانشجویان و استادان این دانشگاه تشییع شد.

در حاشیه این مراسم، دانشجویان و استادان دانشگاه اصفهان از عهد و پیمانی می‌گویند که با شهدا بسته‌اند؛ حضوری که پیوند نسل جوان دانشگاهی با فرهنگ ایثار و شهادت را بیش از پیش نمایان کرد.

در همین روز‌ها پیکر مطهر شهدای گمنام در دانشگاه‌ها و مدارس مختلف شهر اصفهان، هر روز با همراهی نوجوانان و جوانان مؤمن استقبال می‌شود.

این آیین‌ها با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان و جوان در استان اصفهان برگزار می‌شود.