بیست و نهمین رویداد ملی «تا ثریا» با هدف پر کردن خلأ‌های تجاری‌سازی و اتصال ظرفیت‌های بومی به صنعت و بازار، فردا ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بیست و نهمین رویداد ملی «تا ثریا» با هدف پر کردن خلأ‌های تجاری‌سازی و اتصال ظرفیت‌های بومی به صنعت و بازار، فردا ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در شیراز برگزار می‌شود.

مدیرعامل گروه دانش‌بنیان بسیج با اشاره به برگزاری بیست و نهمین رویداد ملی «تا ثریا» در شیراز گفت: در سال‌های گذشته حلقه مفقوده‌ای در زنجیره ایده تا بازار وجود داشت که مسئولیت پر کردن آن بر عهده مجموعه پیشگامان گذاشته شده است.

مجتبی خرسندی افزود: ما در قالب این رویداد، زیست‌بوم علم و فناوری هر استان را بسیج کرده‌ایم تا ظرفیت‌های بومی به فرصت‌های واقعی صنعت و بازار متصل شوند.

وی مأموریت اصلی این مجموعه را تسهیل‌گری در مسیر توسعه فناوری و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان دانست و تأکید کرد که از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه تا مرحله ورود به بازار، از طریق سرمایه‌گذاری، مشارکت، توسعه بازار و صادرات حمایت می‌شود.

خرسندی محور‌های این همایش را هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، تولید هوشمند و مواد نوین، انرژی، آب و محیط‌زیست، صنایع غذایی، کشاورزی نوین و امنیت غذایی، زیست‌فناوری و سلامت، هوافضا و فناوری‌های راهبردی، و صنایع خلاق برشمرد.

رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت فناوری‌های معدن و با میزبانی زیست‌بوم نوآوری استان‌های فارس، هرمزگان و بوشهر در پایگاه استنادی جهان اسلام برگزار می‌شود.