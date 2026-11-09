به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار دلیری اظهار داشت: پس از وقوع چند فقره سرقت به عنف طلاجات بانوان در شهر یزد رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و در تحقیقات شبانه روزی خود ابتدا موفق به شناسایی اعضای باند و مخفیگاه آنان شده و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در عملیاتی‌های ضربتی و مقتدرانه نسبت به دستگیری آنان اقدام کردند.

رئیس پلیس استان یزد در ادامه از دستگیری ۱ فرد که با سارقان همکاری و اقدام به خرید طلاجات مسروقه می‌کرده خبر داد.

وی همچنین با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو متعلق به اعضای باند که در سرقت‌ها از آن استفاده می‌کردند، یادآوری کرد: سارقین دستگیر شده تحت تحقیقات تخصصی قرار گرفته که نتیجه تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی صورت خواهد پذیرفت.