به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: همچنین فردا سه شنبه ۱۹ آبان مراسم تشییع این هنرمند هرمزگانی در تهران نیز برگزار می‌شود.

کوروش زارعی نویسنده، کارگردان و بازیگر هرمزگانی تئاتر، سینما و تلویزیون متولد سال ۱۳۵۱ در میناب بود، او از ۱۳ سالگی فعالیت خود را در حوزه تئاتر آغاز کرد.

وی به علت بیماری درگذشت.

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