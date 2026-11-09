مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کهگیلویه و بویراحمد از نظارت و انجام خدمات کنترل کیفی در ۲۵۰ طرح عمرانی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ضیا صمدی‌نسب مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان با اشاره به هجدهم آبان، روز ملی کیفیت، گفت: رعایت استانداردها، ارتقای کیفیت طرح ها، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و تضمین ایمنی و دوام سازه‌ها از اهداف مهم کنترل کیفیت در طرح‌های عمرانی است.

صمدی نسب افزود: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به‌عنوان شرکت دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی، با بهره‌گیری از ۶۰ نیروی متخصص و مجرب و تجهیزات روز، در قالب ۵ شعبه شهرستانی و ۱۰ واحد محلی در استان فعالیت می‌کند.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان با بیان اینکه کنترل کیفی مصالح و عملیات اجرایی حدود ۲۵۰ پروژه عمرانی در دستور کار این مجموعه قرار دارد، اظهار کرد: طرح هایی از جمله سد تنگ‌سرخ، سد سقاوه، کمربندی یاسوج، محور یاسوج ـ اقلید، محور پاتاوه ـ دهدشت، محور دهدشت ـ خیرآباد و تقاطع غیرهمسطح سوق از جمله طرح‌هایی هستند که خدمات کنترل کیفی آنها توسط این آزمایشگاه انجام می‌شود.

صمدی‌نسب تصریح کرد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با انجام مطالعات ژئوتکنیک، ارزیابی مصالح، آزمایش‌های فنی و کنترل کیفیت عملیات اجرایی، در افزایش اطمینان از کیفیت ساخت‌وساز‌ها و صیانت از سرمایه‌های ملی نقش دارد.