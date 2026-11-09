رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد، از حادثه منجر به فوت یک کارگر در یکی از کارخانه‌های کاشی شهرستان میبد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تقی زاده گفت: ساعت ۱۴ امروز در پی اعلام حادثه سقوط یک کارگر به داخل دستگاه نوار نقاله یکی از کارخانه‌های کاشی شهرستان، نیرو‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

تقی زاده افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل با پیکر بی‌جان و گرفتار این کارگر در دستگاه مواجه شدند و اقدامات لازم برای رهاسازی پیکر وی را انجام دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد گفت؛ متأسفانه این حادثه منجر به فوت کارگر شد.