وزیر امور خارجه فرانسه گفت: آمریکا نباید جنگی را که فقط بازنده داشته است، از سر بگیرد، این حملات خطر بدتر شدن بحران انرژی و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم ما و جهان را در بر دارد.

به گزارش سرویس سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از آر ت ال، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در گفت‌و‌گو با شبکه رادیویی، به سؤال مجریان در مورد مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا و تهدید حمله دوباره آمریکا به ایران پاسخ داد و گفت: ما همانند کاری که از ابتدای این جنگ انجام دادیم، جنگی که از آن حمایت نکرده و در آن شرکت نکرده‌ایم، پیام‌های خویشتنداری به همه طرف‌ها می‌فرستیم، زیرا همانطور که همه می‌توانند ببینند، این جنگ فقط بازنده داشته است و علاوه بر این، معاون رئیس جمهور آمریکا خودش گفت: بخشی از عملکرد ضعیف اردوگاه جمهوری خواهان در انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا به این جنگ در ایران مرتبط است که پیامد‌های زیادی برای قدرت خرید، به ویژه در آمریکا همچنین در اینجا برای ما داشته است.

بنابراین شما امروز به دونالد ترامپ می‌گوییم: به ایران حمله نکنید، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه درادامه گفت: نه حمله به ایران، نه تشدید تنش، نه دور جدیدی از حملات که خطر بدتر شدن بحران انرژی و تأثیر آن بر قدرت خرید ما را به همراه داشته باشد ، ما نباید هزینه جنگ‌هایی را بپردازیم که مال ما نیستند.

ژان نوئل بارو، در ادامه افزود: دونالد ترامپ مشاهده می‌کند که از بخشی از قدرتش در داخل ایالات متحده محروم شده است، با این حال همچنان ، عزمی برای بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه غرب آسیا وجود دارد و به طور خاص در مورد ایران، همچنین برای کاهش هزینه ها، این هدف رئیس جمهور (امانوئل مکرون) بود وقتی که چند روز پیش به خلیج فارس سفر کرد. من در کنار او بودم برای اطمینان خاطر از تأمین برخی منابع گازوییل تا خطر هرگونه کمبود را از بین ببریم. اما در درازمدت، این همان کاری است که ما هنگام تلاش برای تنوع بخشیدن به مسیر‌های تجاری خود انجام می‌دهیم.