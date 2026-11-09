به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضا اصغری با اشاره به خرید بیش از یک‌میلیون تن چغندرقند از زارعان استان، افزود: روند تسویه حساب با کشاورزان با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به نرخ خرید تضمینی ۹۳ هزار و ۷۰۰ ریالی (برای عیار پایه ۱۶ درصد) در سال زراعی جاری و استمرار خرید گفت: تخصیص مزایای حمایتی نظیر تفاله خشک و شکر به ترتیب به میزان ۲۰ و دو کیلوگرم به کشاورزان به ازای هر تن محصول تحویلی نیز محقق شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: هم‌اکنون ۶ کارخانه قند فعال استان در شهرستان‌های ارومیه، نقده، خوی، میاندوآب، پیرانشهر و مهاباد با ظرفیت مجموع تحویل و مصرف روزانه ۲۱ هزار تن در حال فعالیت هستند.

وی همچنین با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین در مزارع اضافه کرد: ضریب مکانیزاسیون مزارع چغندرقند در آذربایجان‌غربی به ۹۵ درصد رسیده است که نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری تولید دارد.

اصغری با اشاره به اهتمام مدیریت کارخانه‌های قند استان در تسریع پرداخت بهای محصول به کشاورزان خاطرنشان کرد: کارخانه‌های قند مهاباد و نقده با پرداخت کامل ۱۰۰ درصدی پیشگام بوده‌اند و روند پرداخت باقی‌مانده مطالبات در سایر کارخانه‌ها نیز با سرعت در حال انجام و پرداخت است.

وی درباره شاخص‌های کیفی چغندرقند برداشتی در استان بیان کرد: میانگین عیار قند محصول تحویلی در آذربایجان‌غربی ۱۵.۷۴ درصد و میانگین افت وزنی آن ۲.۳ درصد ثبت شده است که در این میان، بالاترین میانگین عیار با ۱۶.۱ درصد مربوط به شهرستان پیرانشهر و ۱۵.۹۲درصد مربوط به مهاباد است.