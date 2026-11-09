تیم فوتبال مس رفسنجان در هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته اول، برابرجزیره قشم نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این دیدار شامگاه یکشنبه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد و ۲ تیم که پیش از این مسابقه در رتبه‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی قرار داشتند، برای کسب سه امتیاز و بهبود جایگاه خود در جدول رقابت کردند.

جزیره قشم در اولین دیدار خانگی خود رادر بندرعباس برگزار کرد و تک گل را داریوش شجاعیان بازیکن کهنه کار این تیم در دقیقه پنجم بازی به ثمر رساند.

با احتساب نتیجه این دیدار و با توجه به نتایج سایر رقبا، تیم جزیره قشم با ۱۸ امتیاز در رده دوم و مس رفسنجان نیز با ۱۶ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ دسته اول فوتبال قرار گرفتند.

رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۱۸ تیم برگزار می‌شود و تیم‌های برتر این مسابقات برای صعود به لیگ برتر فوتبال ایران رقابت می‌کنند.