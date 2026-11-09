نماینده سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی شهرسازی و معماری، تقویت زیرساخت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور را پیش‌شرط کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در تهران دانست و بر ضرورت تدوین برنامه‌های منطقه‌ای متناسب با ظرفیت‌های هر استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید سعیدیان با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی توزیع جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی کشور گفت: کاهش تمرکز در تهران و البرز نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و تقویت توان اقتصادی سایر استان‌هاست.

وی افزود: مصوبه هیئت وزیران درباره ساماندهی استان‌های تهران و البرز با هدف هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تعیین مسئولیت هر بخش برای تحقق سیاست‌های تمرکززدایی به تصویب رسیده است.

نماینده سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اظهار داشت: این مصوبه باید به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شود تا دستگاه‌های مسئول وظایف خود را در چارچوب سند آمایش سرزمین دنبال کنند.

سعیدیان با اشاره به ممنوعیت بارگذاری جدید در استان‌های تهران و البرز از سال ۱۳۹۹ گفت: اجرای این سیاست مستلزم پیگیری مستمر و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

وی تأکید کرد: همزمان با اجرای برنامه‌های محدودکننده در پایتخت، باید زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی لازم برای فعالیت در سایر مناطق کشور فراهم شود.

سعیدیان تدوین اسناد تعادل منطقه‌ای را یکی از الزامات تحقق این هدف دانست و افزود: این اسناد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط در دست تهیه است.

وی تصریح کرد: مناطق مرزی، جنوبی، شرقی و غربی کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه برخوردارند که باید در برنامه‌ریزی‌های ملی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

نماینده سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، تقویت زیرساخت‌های سکونتی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌تواند انگیزه ماندگاری جمعیت در استان‌ها را افزایش دهد.

به گفته وی، تمرکز امکانات و فرصت‌های اقتصادی در تهران طی چند دهه گذشته موجب حرکت سرمایه‌ها، نیرو‌های متخصص و نیروی کارآمد از مناطق مختلف به سمت پایتخت شده است.

سعیدیان با اشاره به سابقه سیاست‌های کنترل توسعه تهران افزود: با وجود اجرای برنامه‌هایی مانند محدودیت استقرار صنایع و ساماندهی کالبدی مجموعه شهری، نبود توجه کافی به مزیت‌های اقتصادی سایر مناطق مانع تغییر پایدار این روند شده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های جدید باید بر پایه شناخت توانمندی‌های هر منطقه و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های اقتصادی، اشتغال و سکونت تدوین شوند.

سعیدیان همچنین از در دست تنظیم بودن برنامه اجرایی سند آمایش سرزمین خبر داد و گفت: نهایی‌شدن و ابلاغ این برنامه می‌تواند هماهنگی میان دستگاه‌ها را افزایش دهد.

وی ابراز امیدواری کرد با تسریع در تدوین اسناد منطقه‌ای و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، در میان‌مدت زمینه توزیع متوازن‌تر جمعیت، سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی در کشور فراهم شود.