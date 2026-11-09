به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی، شرکت کنندگان در قالب تیم‌های موافق و مخالف، دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود را درباره گزاره‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح می‌کنند و با تکیه بر شیوه‌های علمی و استدلالی به دفاع از مواضع خود می‌پردازند.

یکی از موضوعات مطرح‌شده در این مناظره‌ها، تأثیر فیلترینگ بر نیاز‌های اجتماعی و ارتباطی مردم بود؛ موضوعی که موافقان و مخالفان با طرح دیدگاه‌های متفاوت، ابعاد مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در بخشی از این مناظره؛ مخالفان فیلترینگ با تأکید بر این که محدودیت دسترسی به فضای مجازی نتوانسته نیاز اجتماعی مردم را از بین ببرد، معتقد بودند فیلترینگ صرفاً شیوه تأمین این نیاز‌ها را تغییر داده است.

در مقابل؛ موافقان این دیدگاه با اشاره به این که فاصله گرفتن بخشی از واقعیت‌های اجتماعی را نمی‌توان تنها به فیلترینگ نسبت داد؛ عواملی همچون شرایط اقتصادی، آسیب‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های ارتباطی را نیز در این مسئله مؤثر دانستند.

برگزارکنندگان مسابقات اعلام کردند: این رقابت‌ها طی سه روز برگزار می‌شود و تیم‌های برتر پس از طی مراحل استانی و منطقه‌ای به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

بر اساس اعلام مسئولان؛ تیم‌های اول تا سوم هر استان به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.

پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی با هدف تقویت مهارت گفت‌و‌گو، تفکر نقادانه، قدرت استدلال و پذیرش دیدگاه‌های متفاوت، فرصتی برای حضور دانشجویان در یک فضای علمی و رقابتی فراهم کرده است.